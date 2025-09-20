Украинский поезд показал надпись во славу России

Власти Украины ранее значительно ужесточили политику в отношении использования русского языка и символики. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык во всех официальных и публичных сферах. Нарушение этих требований может рассматриваться как административное правонарушение.