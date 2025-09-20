Ричмонд
Украинский поезд показал надпись во славу России

Надпись «Слава России» появилась на электронном табло пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Киев — Рахов в Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Сообщение о появлении надписи поступило от очевидцев в городе Яремче Ивано-Франковской области.

Украинская полиция расследует дело.

«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы», — уточнили в полиции. В ведомстве отметили, что специалисты разбираются, на каком этапе и кем могла быть внесена несанкционированная надпись.

В рамках проверки полиция опрашивает работников железнодорожной станции и изучает записи с камер видеонаблюдения. Также выясняется, был ли этот случай результатом хакерской атаки или действия связаны с ошибкой персонала.

Власти Украины ранее значительно ужесточили политику в отношении использования русского языка и символики. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык во всех официальных и публичных сферах. Нарушение этих требований может рассматриваться как административное правонарушение.