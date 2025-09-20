Балицкий предупредил о риске радиационной катастрофы на Запорожской АЭС

«Задумайтесь, что бы случилось, если бы один из этих ударов пришёлся в реактор или хранилище отработанного топлива? Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу! Но киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», — написал он.
Губернатор подчеркнул, что регулярные обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских сил создают угрозу масштабной радиационной катастрофы, которая может затронуть не только регион, но и всю Европу.
Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция столкнулась с новым инцидентом, связанным с повреждением второй резервной высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1» на подконтрольной Украине территории. Директор ЗАЭС Юрий Черничук подтвердил, что линия напряжением 330 кВ выведена из строя, а вопрос её восстановления остается открытым и зависит от международных договоренностей или решений украинской стороны.