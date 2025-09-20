Ричмонд
Двух работников насмерть засыпало грунтом при строительстве ливнёвки в Новороссийске

В Новороссийске двое рабочих погибли во время проведения работ на ливневой канализации, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: Life.ru

«Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). По предварительным данным, сегодня при производстве строительно-монтажных работ в селе Цемдолина города Новороссийска произошёл сход грунта и скальной породы. В результате происшествия погибли двое мужчин», — уточнили в ведомстве.

Как уточнили в администрации Новороссийска, обвалился грунт с боковой стены траншеи, рабочие не смогли самостоятельно выбраться и скончались от полученных травм. При этом ранее на строительных объектах подрядной организации нарушений зафиксировано не было.

Ранее, 9 сентября, в Бурятии на стройке Национального музея обрушились строительные леса: четверо рабочих погибли, все они — граждане иностранных государств. Трое работников-строителей скончались на месте, четвёртый умер в больнице.