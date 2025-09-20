Президент Польши не позволил главе МИД сесть в свой самолет и полететь на ГА ООН

Между главой МИД и президентом сохраняются разногласия.
Президент Польши Кароль Навроцкий не пригласил министра иностранных дел Радослава Сикорского на борт президентского самолета, направляющегося в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский на платформе Х. По его словам, ранее существовала устоявшаяся практика совместных перелетов президента и главы дипломатии на подобные мероприятия.
«Информирую, что до сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. Он отметил, что отсутствие приглашения стало неожиданностью для министерства.
В администрации президента ситуацию объяснили отсутствием официального обращения со стороны МИД. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач сообщил журналистам, что в президентский дворец не поступало просьбы о совместном перелете. По его словам, все вопросы по организации поездки должны предварительно согласовываться между ведомствами.
По данным польских СМИ, между Навроцким и Сикорским сохраняются политические разногласия: каждый из них представляет конкурирующие политические силы. Президент Навроцкий был избран при поддержке оппозиционной партии «Право и справедливость», а глава МИД Сикорский входит в правящую коалицию, которую возглавляет премьер-министр Дональд Туск.