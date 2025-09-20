Президент Польши не позволил главе МИД сесть в свой самолет и полететь на ГА ООН

Президент Польши Кароль Навроцкий не пригласил министра иностранных дел Радослава Сикорского на борт президентского самолета, направляющегося в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский на платформе Х. По его словам, ранее существовала устоявшаяся практика совместных перелетов президента и главы дипломатии на подобные мероприятия.