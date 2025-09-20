Балицкий: катастрофа на ЗАЭС способна затронуть и Европу

Ранее ВСУ пытались атаковать ЗАЭС.
Потенциальная катастрофа на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может поставить под угрозу безопасность не только региона, но и всей Европы. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя продолжающиеся атаки по объекту со стороны ВСУ.
«Задумайтесь, что бы случилось, если бы один из этих ударов пришелся в реактор или хранилище отработанного топлива? Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу! Но киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», — заявил Евгений Балицкий в своем telegram-канале.
Губернатор напомнил, что накануне украинские военные нанесли удар по зданию учебно-тренировочного центра ЗАЭС. По его данным, два беспилотных летательных аппарата взорвались непосредственно над крышей объекта. Ранее, 16 сентября, удар был зафиксирован по территории самой станции. Власти региона подчеркивают, что подобные действия создают прямую угрозу ядерной безопасности и требуют немедленного реагирования со стороны международных организаций.