Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Владимиром столкнулись два грузовых автомобиля

В окрестностях Владимира зафиксирована авария со смертельным исходом, в которой столкнулись два грузовых автомобиля.

В окрестностях Владимира зафиксирована авария со смертельным исходом, в которой столкнулись два грузовых автомобиля.

Дорожный инцидент произошел сегодня неподалеку от села Павловское, на автомагистрали М-7. По предварительной информации, водитель одного из грузовиков совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с другим грузовым транспортным средством.

К сожалению, в результате данного происшествия водитель одного из столкнувшихся большегрузов получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.