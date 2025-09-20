Под Владимиром столкнулись два грузовых автомобиля

В окрестностях Владимира зафиксирована авария со смертельным исходом, в которой столкнулись два грузовых автомобиля.
Дорожный инцидент произошел сегодня неподалеку от села Павловское, на автомагистрали М-7. По предварительной информации, водитель одного из грузовиков совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с другим грузовым транспортным средством.
К сожалению, в результате данного происшествия водитель одного из столкнувшихся большегрузов получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.