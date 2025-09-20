Ричмонд
Мощнейший пожар на украинской нефтебазе засняли очевидцы. Видео

Крупный пожар произошел на нефтебазе в городе Бахмач Черниговской области на Украине. На территории нефтехранилища раздались десятки взрывов. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Пожар был виден за несколько километров.

Крупный пожар произошел на нефтебазе в городе Бахмач Черниговской области на Украине. На территории нефтехранилища раздались десятки взрывов. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

«Мощнейший пожар начался на украинской нефтебазе. Было слышно несколько десятков взрывов», — пишет telegram-канал SHOT.

По сведениям издания, с данного объекта Вооруженные силы Украины осуществляли снабжение топливом своих подразделений, дислоцированных в Сумской области. Кроме того, есть информация о поражении элементов транспортной инфраструктуры в Чернигове.

Ранее в Черниговской области уже фиксировались удары по объектам критической инфраструктуры. Так, в окрестностях Нежина беспилотники повредили два предприятия, одно из которых также занималось топливными материалами, что привело к возгоранию.