На месте обрушения в московской школе закончен разбор завалов

Обрушение бетонной плиты произошло во время строительных работ в школе на востоке Москвы 20 сентября 2025 года. По данным следствия, двое рабочих субподрядной организации погибли. Следственный комитет и прокуратура Москвы проводят проверки по факту возможных нарушений техники безопасности при строительстве, рассматривается версия о нарушениях технологии работ.