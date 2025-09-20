Ричмонд
На месте обрушения в московской школе закончен разбор завалов

Закончен разбор завалов на месте обрушения бетонной плиты в Московской школе, где погибло двое рабочих. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Москве.

Разбор завалов завершен, заявили в МЧС.

Закончен разбор завалов на месте обрушения бетонной плиты в Московской школе, где погибло двое рабочих. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Москве.

«Разбор завалов завершен», — указано в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости.

Обрушение бетонной плиты произошло во время строительных работ в школе на востоке Москвы 20 сентября 2025 года. По данным следствия, двое рабочих субподрядной организации погибли. Следственный комитет и прокуратура Москвы проводят проверки по факту возможных нарушений техники безопасности при строительстве, рассматривается версия о нарушениях технологии работ.