На месте обрушения в московской школе закончен разбор завалов

Разбор завалов завершен, заявили в МЧС.
Закончен разбор завалов на месте обрушения бетонной плиты в Московской школе, где погибло двое рабочих. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Москве.
«Разбор завалов завершен», — указано в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости.
Обрушение бетонной плиты произошло во время строительных работ в школе на востоке Москвы 20 сентября 2025 года. По данным следствия, двое рабочих субподрядной организации погибли. Следственный комитет и прокуратура Москвы проводят проверки по факту возможных нарушений техники безопасности при строительстве, рассматривается версия о нарушениях технологии работ.