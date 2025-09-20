Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять депортируемых из США мигрантов

Трамп депортирует мигрантов из Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять обратно всех своих граждан, выдворяемых с территории Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, если Каракас откажется выполнить требование Вашингтона, Венесуэлу ожидает «неисчислимая цена».
«Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей,… которых венесуэльское “руководство” насильно переместило в Соединенные Штаты Америки», — написал Трамп в Truth Social. Он добавил, что отказ Каракаса приведет к серьезным последствиям для южноамериканской страны.
Ранее Дональд Трамп заявил о рассмотрении возможности военных ударов якобы по наркокартелям, действующим на территории Венесуэлы. По информации американских властей, подобные группировки занимаются поставками наркотиков и поддерживаются венесуэльским руководством. Вашингтон рассчитывает, что проведение операций против наркокартелей усилит давление на официальный Каракас и окружение президента Николаса Мадуро.