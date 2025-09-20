Россиянин собрал миллионы с инвесторов и скрылся

Один из обманутых вкладчиков, рассказал, что в феврале 2025 года передал Евгению три с половиной миллиона рублей на реализацию инвестиционного проекта. Однако обещанных выплат он так и не дождался, а вскоре обнаружил, что офис мужчины закрыт.