Россиянин собрал миллионы с инвесторов и скрылся

В Москве мужчина по имени Евгений, официально признанный банкротом, скрылся с миллионами рублей, собранными у сорока инвесторов. Как сообщают пострадавшие, мошенник встречался с клиентами в собственном офисе, демонстрировал презентации прибыльных проектов и заключал договоры, предлагая технику в качестве залога. Об этом случае пишет телеграм-канал «BAZA».
Один из обманутых вкладчиков, рассказал, что в феврале 2025 года передал Евгению три с половиной миллиона рублей на реализацию инвестиционного проекта. Однако обещанных выплат он так и не дождался, а вскоре обнаружил, что офис мужчины закрыт.
Пострадавшие создали чат в мессенджере, где объединилось около сорока человек. Они выяснили, что Евгений как минимум с 2021 года имеет статус банкрота и не ведет предпринимательскую деятельность, а работники в его офисе создавали видимость активной деятельности.
При этом как физическое лицо мошенник владеет имуществом на пятьдесят миллионов рублей. Обманутые инвесторы готовят документы для обращения в суд.
