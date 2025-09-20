Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Адвоката Асада Юсуфова избили до сотрясения в здании суда в Подмосковье

В Красногорском городском суде адвоката Асада Юсуфова избили до сотрясения мозга. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В Красногорском городском суде адвоката Асада Юсуфова избили до сотрясения мозга. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Юрист занимается делом о месте жительства ребенка. Отец ребенка, часто проявлявший агрессию на встречах, в минувшую пятницу набросился на адвоката с кулаками прямо в здании суда.

Судебные приставы не знали, как реагировать, и просто предложили защитнику умыться, так как его лицо было в крови. В результате у адвоката диагностировали сотрясение мозга, он подал заявление в полицию, говорится в публикации.

В августе адвоката из коллегии Сергея Жорина Юлию Шуваеву жестоко избили на проспекте Мира в столице, она поступила в больницу с травмами различной степени тяжести. Жорин заявил, что избившего задержали и отпустили после допроса. Адвокат обратился к правоохранителям с требованием «уделить внимание произошедшему».