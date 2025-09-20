В Дагестане 37 сел остались без транспортного сообщения

В Дагестане по двум участкам автодорог в Кайтагском и Чародинском районах из-за разрушения временного моста и схода оползня, как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике, запрещен проезд автотранспорта.
После обильных осадков на восьмом километре автодороги «Цуриб — Арчиб» в Чародинском районе произошел оползень верхового откоса. Без транспортного сообщения остаются 19 населенных пунктов. На автодороге «Маджалис — Варсит — Шиланша» (Кайтагский район) в связи с критическим поднятием уровня воды в реке Уллучай размыло временный мост. «Без транспортного сообщения остаются 18 сел», — говорится в сообщении.
В свою очередь «Дагестанавтодор» в своем телеграм-канале уточняет: из-за разрушения временного моста в Кайтагском районе прервано автосообщение населенных пунктов, расположенных на правом склоне от реки Уллучай, с райцентром Маджалис. При этом транспортная связь с внешним миром не прервана. Принятыми оперативными мерами она обеспечена через соседний Табасаранский район.
Работы по восстановлению временного моста через Уллучай начнутся по спаду уровня воды.