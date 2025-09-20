В Дагестане 37 сел остались без транспортного сообщения

В свою очередь «Дагестанавтодор» в своем телеграм-канале уточняет: из-за разрушения временного моста в Кайтагском районе прервано автосообщение населенных пунктов, расположенных на правом склоне от реки Уллучай, с райцентром Маджалис. При этом транспортная связь с внешним миром не прервана. Принятыми оперативными мерами она обеспечена через соседний Табасаранский район.