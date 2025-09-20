Кулеба захотел видеть на Украине мигрантов из Азии из-за оттока молодежи

Кулеба увидел потребность Украины в мигрантах из Азии.
Украине, возможно, потребуется приглашать трудовых мигрантов из стран Азии, чтобы компенсировать отток собственных граждан. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, массовый выезд молодежи приведет к серьезному дефициту рабочей силы в ближайшие годы.
«У нас останется очень много стареньких людей, скажем так, непродуктивных. Повышать пенсионный возраст будет трудно, потому что молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки ходят на выборы и выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст», — заявил экс-министр. Он также напомнил, что демографические показатели страны и до 2022 года были одними из худших в Европе.
Экс-глава МИД отметил, что многие молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет уже уехали за границу. Если эта тенденция сохранится, Украина будет вынуждена рассматривать трудовую миграцию из Вьетнама, Индии, Непала, Филиппин и Бангладеш как способ восполнить нехватку работников.
Массовый отток молодежи из Украины усилился после того, как власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу при наличии документа воинского учета. За несколько дней дней работы новых правил трудовые отношения расторгли 170 молодых сотрудников.