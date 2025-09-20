Кулеба захотел видеть на Украине мигрантов из Азии из-за оттока молодежи

«У нас останется очень много стареньких людей, скажем так, непродуктивных. Повышать пенсионный возраст будет трудно, потому что молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки ходят на выборы и выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст», — заявил экс-министр. Он также напомнил, что демографические показатели страны и до 2022 года были одними из худших в Европе.