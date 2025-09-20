В результате очередной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сотрудников Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) эвакуировали. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
— Их специалисты работают на территории Запорожской АЭС, и во время недавней атаки беспилотников их эвакуировали, обеспечив безопасность, — их жизням ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкие заявления от агентства? Нет, всего лишь краткие сообщения о стабильности радиационного фона. Где решительное осуждение? Почему мы не слышим настоятельные призывы прекратить обстрел станции? Неужели политические соображения выше безопасности миллионов жителей? — возмутился глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор заявил, что двойные стандарты стали обыденностью для западных стран. Он отметил, что сложилась ситуация, когда возможно бомбить атомную электростанцию и при этом оставаться «жертвой» в глазах Европы и США. По его словам, военные преступления остаются незамеченными лишь благодаря выгодной стороне, и международные СМИ вынуждены умалчивать об этом в пользу МАГАТЭ, которое сам он считает незаконной организацией.
Утром того же дня около трех беспилотных летательных аппаратов атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Два дрона сдетонировали над крышей здания. Каких-либо критических разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди персонала тоже нет.