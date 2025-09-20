Балицкий: Сотрудников МАГАТЭ спасли при атаке украинских дронов на ЗАЭС

— Их специалисты работают на территории Запорожской АЭС, и во время недавней атаки беспилотников их эвакуировали, обеспечив безопасность, — их жизням ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкие заявления от агентства? Нет, всего лишь краткие сообщения о стабильности радиационного фона. Где решительное осуждение? Почему мы не слышим настоятельные призывы прекратить обстрел станции? Неужели политические соображения выше безопасности миллионов жителей? — возмутился глава региона в своем Telegram-канале.