В подмосковном Реутове произошло отключение электричества

В подмосковном городе Реутов произошло незапланированное отключение электричества. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.

Отключение произошло в результате сбоя. Специалисты уже приступили к восстановительным работам, передает РБК.

В начале сентября более 15 тысяч жителей города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике остались без электроэнергии из-за аварии. Аварийное отключение произошло в 1:29 по московскому времени. Без света остались 96 трансформаторных подстанций, две больницы, семь школ, девять детских садов, два водозабора, а также 15 080 бытовых абонентов в городе Ясиноватая. Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам.