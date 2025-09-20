Возбуждено уголовное дело из-за гибели двух рабочих в московской школе

Ранее в одной из школ на востоке Москвы произошло обрушение бетонной плиты, в результате чего два рабочих субподрядной организации погибли. Следственный комитет и прокуратура Москвы организовали проверки по факту происшествия, а в качестве основной причины называлось возможное нарушение технологии строительства. На месте работали следователи, криминалисты и представители прокуратуры.