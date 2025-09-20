Возбуждено уголовное дело из-за гибели двух рабочих в московской школе

Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ, заявили в ведомстве.
Московский следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По факту гибели двух человек в результате частичного обрушения конструкции на востоке Москвы возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. Отмечается, что дело возбуждено по ч.3 ст. 143 УК РФ, а именно нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Ранее в одной из школ на востоке Москвы произошло обрушение бетонной плиты, в результате чего два рабочих субподрядной организации погибли. Следственный комитет и прокуратура Москвы организовали проверки по факту происшествия, а в качестве основной причины называлось возможное нарушение технологии строительства. На месте работали следователи, криминалисты и представители прокуратуры.