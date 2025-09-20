Ричмонд
12-летняя девочка пострадала при атаке дрона на жилой дом в Рубежном ЛНР

В результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в Рубежном пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщило правительство Луганской Народной Республики.

Источник: Life.ru

«Ребёнок находился у подъезда дома, когда вражеский беспилотник влетел в балкон на седьмом этаже одного из МКД на проспекте Московский. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, девочка с осколочными ранениями госпитализирована в местную больницу, а затем переведена в детскую республиканскую», — говорится в сообщении.

Спустя полчаса второй дрон атаковал соседний дом, повредив кровлю. Пострадавших при втором ударе удалось избежать. Девочка получила осколочные ранения и была переведена в специализированное медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось о трагической гибели жителя Луганской Народной Республики Андрея Лагеря, который скончался от тяжелых ранений, полученных при атаке украинского беспилотника. По свидетельствам очевидцев, предприниматель героически закрыл собой свою супругу во время удара БПЛА.

