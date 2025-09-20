Ричмонд
Раненный при массированном налёте БПЛА житель Курской области попал в больницу

Раненный во вчерашней атаке украинских беспилотниколв на Курскую область мужчина попал в больницу. Мирный житель пострадал в селе Дубовица Хомутовского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«Вчера вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Дубовица Хомутовского района. В результате атаки пострадал 50-летний мужчина, который не сразу обратился за медицинской помощью», — написал глава региона в Telegram-канале.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывная травму, осколочное ранение плеча, головы, уха и акубаротравму. Его привезли в Курскую областную больницу. В администрации уточнили, что врачи оказали раненому всю необходимую помощь.

А сегодня российские силы ПВО за пять часов уничтожили пять украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской и Курской областей. Также дроны атаковали и другие российские регионы.

