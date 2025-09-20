В Минске мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

Сегодня около 19:10 47-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по улице Лобанка, по предварительной информации, совершая поворот налево на улицу Бурдейного не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha, двигавшемся во встречном направлении.