В Минске мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 19:10 47-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по улице Лобанка, по предварительной информации, совершая поворот налево на улицу Бурдейного не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha, двигавшемся во встречном направлении.

От полученных телесных повреждений 25-летний мотоциклист скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД города Минска и следственно-оперативная группа. -0-