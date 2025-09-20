20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 19:10 47-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по улице Лобанка, по предварительной информации, совершая поворот налево на улицу Бурдейного не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha, двигавшемся во встречном направлении.
От полученных телесных повреждений 25-летний мотоциклист скончался на месте происшествия.
На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД города Минска и следственно-оперативная группа. -0-