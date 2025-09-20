В российском городе участник судебного процесса избил адвоката

В Красногорском городском суде Московской области произошел инцидент с нападением на адвоката. Мужчина атаковал правозащитника Асада Юсуфова во время судебного заседания.
О ЧП сообщает телеграм-канал «112».
Как рассказал сам пострадавший, он представляет интересы одной из сторон в деле по определению места жительства ребенка. По словам адвоката, отец несовершеннолетнего неоднократно демонстрировал агрессивное поведение ранее, а в пятницу, девятнадцатого сентября, решился на физическое нападение.
В результате инцидента у Юсуфова было диагностировано сотрясение головного мозга. Пострадавший уже написал заявление в правоохранительные органы для привлечения нападавшего к ответственности.
Подробности произошедшего и возможные мотивы агрессии пока не раскрываются.
