В российском городе участник судебного процесса избил адвоката

Как рассказал сам пострадавший, он представляет интересы одной из сторон в деле по определению места жительства ребенка. По словам адвоката, отец несовершеннолетнего неоднократно демонстрировал агрессивное поведение ранее, а в пятницу, девятнадцатого сентября, решился на физическое нападение.