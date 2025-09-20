На месте обрушения в московской школе завершены спасательные работы

Ранее сообщалось, что здании школы на востоке Москвы произошло обрушение строительных конструкций. Предварительной причиной ЧП стало нарушение технологических работ. Здание находится на реконструкции, детей и учителей в помещении не было. Но, к сожалению, погибли двое рабочих.