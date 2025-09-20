Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте обрушения в московской школе завершены спасательные работы

Спасатели закончили работу на месте обрушения школьного здания на востоке Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели закончили разбирать завалы на месте обрушения в московской школе на востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС. По данным источника агентства людей под завалами нет.

«Поисково-спасательные работы завершены, людей под завалами нет», — сообщил изданию источник в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что здании школы на востоке Москвы произошло обрушение строительных конструкций. Предварительной причиной ЧП стало нарушение технологических работ. Здание находится на реконструкции, детей и учителей в помещении не было. Но, к сожалению, погибли двое рабочих.

Уголовное дело возбуждено в связи с нарушением правил безопасности при проведении строительных работ в образовательном учреждении.