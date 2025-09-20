На месте обрушения в московской школе завершены спасательные работы

Спасатели закончили разбирать завалы на месте обрушения в московской школе на востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС. По данным источника агентства людей под завалами нет.
«Поисково-спасательные работы завершены, людей под завалами нет», — сообщил изданию источник в оперативных службах.
Ранее сообщалось, что здании школы на востоке Москвы произошло обрушение строительных конструкций. Предварительной причиной ЧП стало нарушение технологических работ. Здание находится на реконструкции, детей и учителей в помещении не было. Но, к сожалению, погибли двое рабочих.
Уголовное дело возбуждено в связи с нарушением правил безопасности при проведении строительных работ в образовательном учреждении.