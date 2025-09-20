Драка со стрельбой произошла в подмосковном Раменском. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщила пресс-служба областной полиции.
— В Дежурную часть МУ МВД России «Раменское» поступило сообщение о том, что на парковке у одного из домов, расположенных на улице Гурьева, происходит драка. Полицейскими предварительно установлено, что между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Участники драки скрылись с места происшествия. Одного из них — 15-летнего москвича — удалось задержать. Разыскиваются другие участники конфликта. За медицинской помощью никто из них не обращался.
Ранее два ученика сцепились в одной из школ подмосковного Дмитрова. Ссора между ними произошла на перемене. Один из подростков в результате драки получил травмы различной степени тяжести. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту драки сотрудники СК возбудили уголовное дело. В рамках его расследования будет дана оценка действиям сотрудников школы.