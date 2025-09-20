Драка со стрельбой произошла в подмосковном Раменском

— В Дежурную часть МУ МВД России «Раменское» поступило сообщение о том, что на парковке у одного из домов, расположенных на улице Гурьева, происходит драка. Полицейскими предварительно установлено, что между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета, — говорится в ведомственном Telegram-канале.