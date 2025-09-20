В воздушное пространство Польши вторглись дроны.
В ночь на 10 сентября над польским городом Жешув были сбиты не менее пяти беспилотников, которые направлялись к местному аэропорту и логистическому центру. Беспилотные аппараты проникли в воздушное пространство Польши через территорию Беларуси, после чего были уничтожены истребителями F-35, передает журнал Der Spiegel.
«Целями атаки стали объекты, которые используются для транспортировки военной помощи на Украину. Польские истребители F-16 и голландские малозаметные самолеты F-35 поднялись в воздух. В общей сложности было минимум 20 беспилотников», — сообщает журнал со ссылкой на источники в НАТО.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМирошник: инцидент с БПЛА в Польше был выгоден союзникам Украины.
Издание подчеркивает, что аэропорт Жешува — один из ключевых логистических узлов для поставок вооружений Украине. С января 2025 года его охраняют два зенитных ракетных комплекса Patriot, предоставленных бундесвером Германии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Польши в сторону России о нарушении воздушного пространства республики российскими БПЛА не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что подобные обвинения направлены на дальнейшую эскалацию украинского кризиса.