Der Spiegel: целью пяти сбитых над Польшей дронов был аэропорт и центр в Жешуве

В ночь на 10 сентября над польским городом Жешув были сбиты не менее пяти беспилотников, которые направлялись к местному аэропорту и логистическому центру. Беспилотные аппараты проникли в воздушное пространство Польши через территорию Беларуси, после чего были уничтожены истребителями F-35, передает журнал Der Spiegel.