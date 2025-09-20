Банкрот из Москвы собрал миллионы рублей с 40 инвесторов и скрылся

Банкрот из Москвы по имени Евгений скрылся с миллионами рублей, которые собрал с 40 инвесторов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на слова одного из пострадавших.
По информации канала, московский инвестор Евгений проводил встречи с потенциальными клиентами в своем офисе, демонстрируя презентации прибыльных проектов и заключая договора, предлагая технику в качестве залога. Один из пострадавших, Роман, рассказал, что в феврале 2025 года он передал Евгению 3,5 миллиона рублей на год для инвестиционного проекта. Выплат по проекту он так и не получил, а вскоре обнаружил, что офис Евгения закрылся.
Пострадавшие от действий мошенника объединились в Telegram-чате, где их насчитывается около 40 человек. Они выяснили, что Евгений был банкротом как минимум с 2021 года, не занимался бизнесом, а сотрудники офиса создавали видимость деятельности. Как физическое лицо, Евгений владеет имуществом на сумму 50 миллионов рублей. Потерпевшие инвесторы готовятся подать в суд, говорится в публикации.
В сентябре представители Следственного комитета России завершили расследование уголовного дела в отношении Сергея Трубина, которой путем предоставления ложных данных в Федеральную налоговую службу завладел активами компании «ИнвестНедвижимость» на сумму, превышающую пять миллиардов рублей. На имущество фигуранта и других соучастников преступления наложили арест на 27 миллионов рублей.