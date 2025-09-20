Банкрот из Москвы собрал миллионы рублей с 40 инвесторов и скрылся

По информации канала, московский инвестор Евгений проводил встречи с потенциальными клиентами в своем офисе, демонстрируя презентации прибыльных проектов и заключая договора, предлагая технику в качестве залога. Один из пострадавших, Роман, рассказал, что в феврале 2025 года он передал Евгению 3,5 миллиона рублей на год для инвестиционного проекта. Выплат по проекту он так и не получил, а вскоре обнаружил, что офис Евгения закрылся.