В Минске автомобиль врезался в автобус

Сегодня вечером 58-летняя водитель автомобиля Kia при повороте направо с улицы Туровского на проспект Независимости, по предварительной информации, не предоставила преимущество и совершила столкновение с автобусом МАЗ.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль при повороте врезался в автобус. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня вечером 58-летняя водитель автомобиля Kia при повороте направо с улицы Туровского на проспект Независимости, по предварительной информации, не предоставила преимущество и совершила столкновение с автобусом МАЗ. От удара автомобиль Kia выехал за пределы проезжей части.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. -0-