В Минске автомобиль врезался в автобус

Сегодня вечером 58-летняя водитель автомобиля Kia при повороте направо с улицы Туровского на проспект Независимости, по предварительной информации, не предоставила преимущество и совершила столкновение с автобусом МАЗ. От удара автомобиль Kia выехал за пределы проезжей части.