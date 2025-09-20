В Минске автомобиль врезался в автобус

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль при повороте врезался в автобус. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня вечером 58-летняя водитель автомобиля Kia при повороте направо с улицы Туровского на проспект Независимости, по предварительной информации, не предоставила преимущество и совершила столкновение с автобусом МАЗ. От удара автомобиль Kia выехал за пределы проезжей части.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. -0-