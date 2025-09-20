Ричмонд
В Москве завели дело после гибели двух рабочих при обрушении школы

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после гибели двух рабочих при обрушении в школе на востоке Москвы, сообщило ГСУ СК по столице в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Здание находится на улице Знаменской.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что причиной обрушения могло стать нарушение технологии проведения строительных работ. РБК сообщили в МЧС, что произошло обрушение бетонных плит перекрытий в нежилом помещении здания, находящегося на реконструкции.