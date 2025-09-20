В Москве завели дело после гибели двух рабочих при обрушении школы

Здание находится на улице Знаменской.
Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что причиной обрушения могло стать нарушение технологии проведения строительных работ. РБК сообщили в МЧС, что произошло обрушение бетонных плит перекрытий в нежилом помещении здания, находящегося на реконструкции.