Драка со стрельбой произошла в подмосковном Раменском, задержан подросток

В подмосковном Раменском на парковке одного из домов на улице Гурьева между группой молодых людей вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения один из участников произвёл выстрел из сигнального пистолета в сторону оппонентов, после чего все участники скрылись с места происшествия.