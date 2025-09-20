Драка со стрельбой произошла в подмосковном Раменском, задержан подросток

Подмосковная полиция сообщила, что пострадавшие за медицинской помощью не обращались. В ходе оперативных мероприятий один из участников конфликта — 15-летний подросток из Москвы — был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск остальных участников драки.
Ранее в Батайске Ростовской области пожилой мужчина открыл огонь по группе школьников, которые шумели возле гаражей. Сначала он пытался решить конфликт мирным путём, призывая детей успокоиться, но вскоре, не выдержав, достал огнестрельное оружие и произвёл выстрел. В результате один из мальчиков получил ранения.