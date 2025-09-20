Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стубб: ЕС не учтет интересы России в гарантиях безопасности Киеву

Европа не намерена учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил в интервью британскому изданию Guardian президент Финляндии Александр Стубб. Глава государства также отметил, что европейские страны готовы к возможной военной эскалации на Украине, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию.

ЕС не учтет интересы РФ.

Европа не намерена учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил в интервью британскому изданию Guardian президент Финляндии Александр Стубб. Глава государства также отметил, что европейские страны готовы к возможной военной эскалации на Украине, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — заявил Стубб в интервью Guardian. Он подчеркнул, что Европа не предоставит России право вето при определении параметров будущей безопасности Украины.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПереговоры с Путиным, войска Запада на Украине: заявления лидеров Европы после встречи Трампа и Зеленского.

Президент уточнил, что суть гарантий безопасности — в готовности европейских стран участвовать в возможной военной эскалации на Украине. По его словам, такой подход отражает текущую стратегию Евросоюза, направленную на поддержку Киева.

Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер сообщил, что двадцать шесть стран выразили готовность рассмотреть возможность размещения сил сдерживания на территории Украины после достижения соглашения о прекращении огня.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше