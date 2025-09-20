Стубб: ЕС не учтет интересы России в гарантиях безопасности Киеву

ЕС не учтет интересы РФ.
Европа не намерена учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил в интервью британскому изданию Guardian президент Финляндии Александр Стубб. Глава государства также отметил, что европейские страны готовы к возможной военной эскалации на Украине, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию.
«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — заявил Стубб в интервью Guardian. Он подчеркнул, что Европа не предоставит России право вето при определении параметров будущей безопасности Украины.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПереговоры с Путиным, войска Запада на Украине: заявления лидеров Европы после встречи Трампа и Зеленского.
Президент уточнил, что суть гарантий безопасности — в готовности европейских стран участвовать в возможной военной эскалации на Украине. По его словам, такой подход отражает текущую стратегию Евросоюза, направленную на поддержку Киева.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер сообщил, что двадцать шесть стран выразили готовность рассмотреть возможность размещения сил сдерживания на территории Украины после достижения соглашения о прекращении огня.