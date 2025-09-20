Ричмонд
В Минске автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в Минске пострадала несовершеннолетняя водитель средства персональной мобильности (СПМ). Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня 17-летняя водитель СПМ двигалась по улице Лобанка по тротуару. При пересечении проезжей части улицы Мазурова по регулируемому пешеходному переходу школьница, по предварительной информации, не спешилась и не предоставила преимущество автомобилю Volvo, в результате чего 54-летняя водитель последнего совершила на нее наезд.

Подросток доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. -0-