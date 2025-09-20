В Москве завершили поисковые работы на месте обрушившейся школы

В Москве завершился разбор завалов после на месте обрушения школы во время ремонта. В результате инцидента погибли двое рабочих, сообщает РИА Новости.
«Разбор завалов завершен», — передает источник агентства.
Ранее сообщалось, что тела погибших рабочих извлекли после обрушения бетонных конструкций на четырех этажах. Изначально появились сведения, что под завалами может находиться еще один человек. Об этом информировали в московском главке МЧС России.
Сейчас по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку. После чего будет принято процессуальное решение.
