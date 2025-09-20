Ричмонд
Многоэтажка загорелась в Дербенте, жителей дома эвакуируют

В дагестанском Дербенте загорелся многоэтажный жилой дом, проводится эвакуация жильцов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по фасаду здания с первого по девятый этаж. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Жителей многоэтажки в Дербенте эвакуируют из-за сильного пожара.

«Из-за ветра пламя очень быстро распространилось на балконы квартир с 1 по 9 этаж. Жители дома экстренно покидают здание», — сообщают очевидцы.

По предварительной информации, причиной возгорания стал загоревшийся рядом с домом автомобиль марки «Мерседес». Пламя с машины перекинулось на фасад многоэтажки. На месте происшествия работают все экстренные службы города.

Ранее в Дербенте и других городах Дагестана жители уже сталкивались с чрезвычайными ситуациями: 19 сентября в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в Каспийском море недалеко от города. Тогда, по данным МЧС, жертв и разрушений не было, а объекты инфраструктуры продолжили работу в штатном режиме.