Многоэтажка загорелась в Дербенте, жителей дома эвакуируют

Ранее в Дербенте и других городах Дагестана жители уже сталкивались с чрезвычайными ситуациями: 19 сентября в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр которого находился в Каспийском море недалеко от города. Тогда, по данным МЧС, жертв и разрушений не было, а объекты инфраструктуры продолжили работу в штатном режиме.