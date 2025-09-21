Подростки устроили стрельбу из-за конфликта на парковке в Раменском

По данным ведомства, конфликт не привел к серьезным последствиям — никто из участников за медицинской помощью не обращался. Уже установлен один из участников потасовки — им оказался 15-летний житель Москвы. Он был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. В полиции подчеркнули, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, устанавливаются личности остальных фигурантов происшествия.