Подростки устроили стрельбу из-за конфликта на парковке в Раменском

Один из участников драки уже опознан.
В городе Раменское Московской области на парковке у жилого дома между группой подростков вспыхнула ссора, во время которой один из участников произвел выстрел из сигнального пистолета. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта, сообщило МУ МВД России города.
«Полицейскими предварительно установлено, что между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета. После чего скрылись с места происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, конфликт не привел к серьезным последствиям — никто из участников за медицинской помощью не обращался. Уже установлен один из участников потасовки — им оказался 15-летний житель Москвы. Он был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. В полиции подчеркнули, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, устанавливаются личности остальных фигурантов происшествия.