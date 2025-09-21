Президент Чехии Павел призвал сбивать самолеты из России

Ранее, Польша обратилась к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 Североатлантического договора, предусматривающей совместные меры в случае угрозы безопасности одной из стран-участниц. Это произошло после инцидента с беспилотниками в небе над Польшей. Тогда премьер-министр Дональд Туск сообщил, что польские военные открыли огонь по объектам, которые пересекли границу воздушного пространства Польши. Он добавил, что были сбиты российские дроны.