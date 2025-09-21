Президент Чехии Павел призвал сбивать самолеты из России

Президент Чехии призвал сбивать российские самолеты.
Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства государств-участников альянса. Павел подчеркнул, что подобные инциденты значительно обостряют ситуацию в Европе и требуют жесткой реакции от союзников.
«Я вынужден назвать это крайне безответственным поведением, потому что нарушение воздушного пространства — повод для активации механизмов защиты и, следовательно, уничтожения такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы», — заявил Павел, сообщает чешский портал Novinky. Глава государства также отметил необходимость отправить России четкий сигнал о готовности НАТО защищать свои границы.
Ранее, Польша обратилась к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 Североатлантического договора, предусматривающей совместные меры в случае угрозы безопасности одной из стран-участниц. Это произошло после инцидента с беспилотниками в небе над Польшей. Тогда премьер-министр Дональд Туск сообщил, что польские военные открыли огонь по объектам, которые пересекли границу воздушного пространства Польши. Он добавил, что были сбиты российские дроны.
Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не располагает доказательствами того, что проникновение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было преднамеренным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что обвинения Польши в сторону России о нарушении воздушного пространства республики российскими БПЛА не соответствуют действительности.