Сотни человек эвакуировали из многоэтажки в Дербенте из-за пожара

В Дербенте загорелась кровля девятиэтажного многоквартирного дома, 200 жильцов были эвакуированы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан в Telegram-канале.

Источник: МЧС РФ

Отмечается, что в настоящее время пожар локализован.

Ранее в городе Майкопе Республики Адыгея загорелся жилой многоквартирный дом. Пожар произошел на мансарде, после чего огонь перешел на кровлю.