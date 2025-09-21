Сотни человек эвакуировали из многоэтажки в Дербенте из-за пожара

Отмечается, что в настоящее время пожар локализован.
Ранее в городе Майкопе Республики Адыгея загорелся жилой многоквартирный дом. Пожар произошел на мансарде, после чего огонь перешел на кровлю.
В Дербенте загорелась кровля девятиэтажного многоквартирного дома, 200 жильцов были эвакуированы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан в Telegram-канале.
