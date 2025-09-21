В Дагестане из-за возгорания машины загорелся дом

В Дербенте из-за пожара в машине марки «Мерседес» пришлось эвакуировать 200 жильцов загоревшегося дома.
На кадрах видна машина, из-за которой начался пожар.
Со слов очевидцев, огонь охватил облицовку всех этажей и перекинулся на крышу. Эвакуировано 200 жильцов.
Ранее сообщалось, что в городах Дагестана продолжаются сильные дожди, которые идут уже вторые сутки подряд, что привело к масштабным подтоплениям. Как сообщают местные паблики, в республике затоплены жилые дома, улицы и парковки, отмечаются перебои с электричеством и транспортный коллапс. В Махачкале наблюдается частичное отключение электроэнергии — от Кировского района до поселка Семендер, а также перебои с интернетом и связью. На улицах города автомобили глохнут из-за попадания воды в двигатели, некоторые машины сносит течением. В Избербаше вода затопила жилые дома. В связи с сложившейся ситуацией некоторые образовательные учреждения переведены на дистанционный формат обучения.
