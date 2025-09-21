Обнародованы причины обрушения школы в Москве

Возможной причиной обрушения бетонных конструкций на четырех этажах ремонтируемой школы в Москве стали нарушения технологий при проведении работ. Об этом сообщает ТАСС.
«В здании школы на востоке Москвы причиной обрушения могло стать нарушение технологии проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Сообщалось, что рассматриваются и другие версии произошедшего. Позже стало известно, что под завалами были обнаружены тела двух погибших рабочих. На тот момент сохранялась вероятность нахождения третьего человека под бетонными конструкциями.
Через некоторое время поступила информация, что все завалы на месте происшествия разобраны. О других пострадавших или жертвах не сообщалось.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.