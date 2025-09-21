ФСБ задержала москвича по подозрению в помощи украинским мошенникам

В Москве задержали и арестовали 32-летнего мужчину, обвиняемого в содействии телефонным мошенникам с Украины, которые похитили у россиян более 10 миллионов рублей. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщило ТАСС, ссылаясь на Управление ФСБ по Москве и Московской области.