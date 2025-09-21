Ричмонд
ФСБ задержала москвича по подозрению в помощи украинским мошенникам

В Москве задержали и арестовали 32-летнего мужчину, обвиняемого в содействии телефонным мошенникам с Украины, которые похитили у россиян более 10 миллионов рублей. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщило ТАСС, ссылаясь на Управление ФСБ по Москве и Московской области.

По информации следствия, москвич обеспечивал функционирование sim-боксов, используемых аферистами для кражи денег и личной информации.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что фигурант передавал полученную через созданную им криминальную инфраструктуру информацию своим координаторам, которые связаны со спецслужбами Украины.

В настоящее время правоохранители ведут поиск других лиц, причастных к совершению данных преступлений, сказано в статье.

