ФСБ задержала москвича по подозрению в помощи украинским мошенникам

В Москве задержали и арестовали 32-летнего мужчину, обвиняемого в содействии телефонным мошенникам с Украины, которые похитили у россиян более 10 миллионов рублей. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщило ТАСС, ссылаясь на Управление ФСБ по Москве и Московской области.
По информации следствия, москвич обеспечивал функционирование sim-боксов, используемых аферистами для кражи денег и личной информации.
— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ФСБ.
Отмечается, что фигурант передавал полученную через созданную им криминальную инфраструктуру информацию своим координаторам, которые связаны со спецслужбами Украины.
В настоящее время правоохранители ведут поиск других лиц, причастных к совершению данных преступлений, сказано в статье.
Пенсионерка по указанию аферистов купила часы за 27 миллионов рублей, после чего передала их курьеру. Звонок от мошенников поступил 84-летней женщине еще в феврале. Она обмана не заподозрила — продиктовала свои паспортные данные «оператору связи».