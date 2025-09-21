Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: посольства Запада испугались Белоусова

Посольства западных стран выразили обеспокоенность возможным визитом министра обороны России Андрея Белоусова на военный парад «Сила единства» в Белграде, который пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич заявил об этом на заседании Совета по сотрудничеству Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Посольства западных стран выразили обеспокоенность возможным визитом министра обороны России Андрея Белоусова на военный парад «Сила единства» в Белграде, который пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: “Неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно”, — отметил Вучич на заседании Совета по сотрудничеству Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Его слова передает РИА Новости.

Военный парад «Сила единства» в Белграде проходит ежегодно 20 сентября и приурочен ко Дню сербского единства, свободы и национального флага. В этом году в нем принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, задействовано более 600 единиц техники, а среди почетных гостей — делегации из ОАЭ, Китая, Кипра, Венгрии, Азербайджана, а также представители Франции и США.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше