Вучич: посольства Запада испугались Белоусова

Военный парад «Сила единства» в Белграде проходит ежегодно 20 сентября и приурочен ко Дню сербского единства, свободы и национального флага. В этом году в нем принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, задействовано более 600 единиц техники, а среди почетных гостей — делегации из ОАЭ, Китая, Кипра, Венгрии, Азербайджана, а также представители Франции и США.