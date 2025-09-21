Вучич: посольства Запада испугались Белоусова

Вучич заявил об этом на заседании Совета по сотрудничеству Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Посольства западных стран выразили обеспокоенность возможным визитом министра обороны России Андрея Белоусова на военный парад «Сила единства» в Белграде, который пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: “Неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно”, — отметил Вучич на заседании Совета по сотрудничеству Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Его слова передает РИА Новости.
Военный парад «Сила единства» в Белграде проходит ежегодно 20 сентября и приурочен ко Дню сербского единства, свободы и национального флага. В этом году в нем принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, задействовано более 600 единиц техники, а среди почетных гостей — делегации из ОАЭ, Китая, Кипра, Венгрии, Азербайджана, а также представители Франции и США.