В Петербурге внедорожник сбил двух человек на остановке

2 человека пострадали после наезда джипа «ТANK 300» на остановку в Санкт-Петербурге, сообщили в городском управлении МВД.
Как сообщается, машина, которой управлял 30-летний водитель, вылетел на тротуар в зоне остановки общественного транспорта и сбил двух пешеходов — 17-летнюю девушку и 26-летнего молодого человека.
Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести, и после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.
Ранее в Ростове-на-Дону подросток пострадал в аварии. По предварительным данным, 53-летний водитель «Лады Калины» двигался возле дома 2/101. Он хотел повернуть направо и на дорогу вышел подросток. Водитель вовремя не притормозил и сбил пешехода.
Читайте материал по теме: Росгвардия: в Темрюке задержали 18-летнего водителя без прав за странные маневры.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.