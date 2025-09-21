В Петербурге внедорожник сбил двух человек на остановке

Ранее в Ростове-на-Дону подросток пострадал в аварии. По предварительным данным, 53-летний водитель «Лады Калины» двигался возле дома 2/101. Он хотел повернуть направо и на дорогу вышел подросток. Водитель вовремя не притормозил и сбил пешехода.