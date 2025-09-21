Неизвестные расстреляли автомобиль во Владивостоке

Ранее в социальных сетях распространяли информацию, что неустановленные лица 26 мая повредили из неустановленного оружия балконное остекление пятого этажа дома № 10 по улице Адмирала Смирнова, а 1 августа след от пули в балконном стекле на четвёртом этаже обнаружили жильцы дома № 27 по улице Анны Щетининой. Личности хулиганов не определили до сих пор, а в микрорайоне произошёл очередной инцидент с применением оружия — кто-то обстрелял припаркованный на улице Адмирала Горшкова автомобиль, сообщает ИА DEITA.RU.
Как полагает автовладелец, выстрелы были произведены со стороны дома Nº24 по улице Адмирала Горшкова. Пуля попала в люк и разбила его, оставила вмятину на капоте. Повреждённый автомобиль был припаркован возле дома № 30, около входа в круглосуточный продуктовый магазин. Предполагаемое время совершения преступления (а такая стрельба может быть квалифицирована как хулиганство с применением оружия, статья 213 УК РФ) — вечер или ночь с 17 по 19 сентября.
Владельцы автомобиля просят жителей микрорайона, возможных очевидцев помочь с разбирательством. Располагающих какой-либо информацией об этом инциденте просят сообщить по телефону +7 902 066 15 04.
Жители Снеговой Пади уже неоднократно оставляли в социальных сетях сигналы об ухудшении криминальной обстановки в микрорайоне. В частности, для микрорайона характерна подростковая беспризорность, которую местные жители отчасти связывают с отсутствием в Снеговой Пади мест для проведения досуга в сочетании с транспортными проблемами — до других микрорайонов отсюда сложно добраться. Основные места притяжения школьников — это недостроенный ФОК и парковка придорожной закусочной. Дичающие подростки развлекаются вандализмом, мелким хулиганством, экстремальных гонках на мопедах и употреблением алкогольных напитков. Полиция заинтересовалась ситуацией, но видимых мер по улучшению обстановки в микрорайоне пока не предпринимается.