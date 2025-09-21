Неизвестные расстреляли автомобиль во Владивостоке

Жители Снеговой Пади уже неоднократно оставляли в социальных сетях сигналы об ухудшении криминальной обстановки в микрорайоне. В частности, для микрорайона характерна подростковая беспризорность, которую местные жители отчасти связывают с отсутствием в Снеговой Пади мест для проведения досуга в сочетании с транспортными проблемами — до других микрорайонов отсюда сложно добраться. Основные места притяжения школьников — это недостроенный ФОК и парковка придорожной закусочной. Дичающие подростки развлекаются вандализмом, мелким хулиганством, экстремальных гонках на мопедах и употреблением алкогольных напитков. Полиция заинтересовалась ситуацией, но видимых мер по улучшению обстановки в микрорайоне пока не предпринимается.