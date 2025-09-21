В Дагестане из-за ливней обрушилась древняя крепость

Древняя крепость в дагестанском селе Кумухе частично обрушилась из-за продолжительных ливней. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Лакского района республики Юсуп Магомедов.
«Для всех нас эта крепость — больше, чем древние камни. Это сакральный символ нашей земли, гордый дух нашего народа», — написал он.
Крепость была возведена в XVI веке. В 2023 году она была признана объектом культурного наследия федерального уровня. Глава района отметил, что будут предприняты необходимые меры для восстановления объекта.
Напомним, что ливни на территории Дагестана шли на протяжении нескольких дней. В результате чего затопило улицы Махачкалы, а более 70 населенных пунктов республики остались без электроснабжения.
Ранее «МК» писал, что в селе Кунки в Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.