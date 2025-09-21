Замыкание вызвало пожар в многоэтажке в Хабаровском крае

По данным МЧС, произошло короткое замыкание с последующим горением. Площадь пожара составила около одного погонного метра. Огонь был ликвидирован силами боевых караулов. Никто из жильцов дома не пострадал. Сейчас специалисты МЧС устанавливают точные причины возгорания.