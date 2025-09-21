Замыкание вызвало пожар в многоэтажке в Хабаровском крае

Вчера вечером в одном из домов Комсомольска произошло возгорание. Загорелась проводка в подъезде на восьмом этаже. Пожарные ликвидировали огонь, обошлось без пострадавших. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
20 сентября вечером в Комсомольске пожарные расчеты выезжали на вызов. Загорелась проводка в подъезде многоэтажного дома на улице Аллея Труда.
По данным МЧС, произошло короткое замыкание с последующим горением. Площадь пожара составила около одного погонного метра. Огонь был ликвидирован силами боевых караулов. Никто из жильцов дома не пострадал. Сейчас специалисты МЧС устанавливают точные причины возгорания.