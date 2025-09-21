Обрушение строительных конструкций здания школы в Москве: завершены спасательные работы

Подобная ситуация накануне произошла и в одном из филиалов ЛГУ им. А. С. Пушкина во Владивостоке — там рухнула штукатурка. Тогда же глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Приморскому краю представить отчет о ходе проверки и установленных фактах.