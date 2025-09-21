Обрушение строительных конструкций здания школы в Москве: завершены спасательные работы

В субботу, 20 сентября, завершены работы по разбору завалов в столичной школе № 1080 города Москвы на улице Знаменская, где при проведении ремонтных работ обрушились конструкции, в результате чего погибли два человека. Об этом оперативные службы проинформировали РИА Новости.
«Поисково-спасательные работы завершены, людей под завалами нет», — пояснил собеседник информагентства.
Напомним, что ранее экстренные службы сообщили об обрушении бетонных плит перекрытий в одной из школ Москвы, где не велись занятия. Столичный главк МЧС тогда проинформировал, что из-под завалов были извлечены тела двух рабочих.
По предварительной версии оперативных служб, обрушение строительных конструкций в школе на востоке Москвы могло произойти из-за несоблюдения технологических норм при проведении работ.
Позднее следственными органами было возбуждено уголовное дело в связи с несоблюдением требований безопасности при осуществлении строительных работ в здании образовательной организации.
При этом московская прокуратура разместила в Telegram-канале фотографии с места обрушения строительных конструкций в школе на востоке столицы.
Уточняется, что учебное заведение было закрыто на ремонт, поэтому в момент обрушения конструкций внутри находились только рабочие, которые и пострадали в результате происшествия.
Ранее Следственный комитет РФ по Приморскому краю инициировал уголовное дело по факту халатности, повлекшей частичное обрушение потолка в школе Владивостока. ЧП случилось 17 сентября, его последствием стало причинение вреда здоровью 12-летней школьницы.
Тогда, по предварительной версии следствия, администрация школы не устранила повреждения стен и потолков в коридорах учебного заведения, что привело к осыпанию штукатурки. В результате происшествия девочка получила травмы, была госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь.
Подобная ситуация накануне произошла и в одном из филиалов ЛГУ им. А. С. Пушкина во Владивостоке — там рухнула штукатурка. Тогда же глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Приморскому краю представить отчет о ходе проверки и установленных фактах.