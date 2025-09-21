Ричмонд
В Сумах на Украине раздались взрывы

В Сумской и Днепропетровской областях включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Сумах, информирует телеканал «Общественное».

«В Сумах слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Павлограде, Кривом Роге и Николаеве.

Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин заявил, что в результате комбинированной атаки на предприятии «Южмаш» в Днепропетровске могли быть поражены цеха по модернизации ракетных систем залпового огня.