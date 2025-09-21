В Сумах на Украине раздались взрывы

Взрывы произошли в Сумах, информирует телеканал «Общественное».
«В Сумах слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Павлограде, Кривом Роге и Николаеве.
Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин заявил, что в результате комбинированной атаки на предприятии «Южмаш» в Днепропетровске могли быть поражены цеха по модернизации ракетных систем залпового огня.