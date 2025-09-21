Ричмонд
На Сахалине сошли с рельсов восьмь вагонов с углем, пострадавших нет

Восемь вагонов сошли с рельсов на Сахалине.

Источник: Комсомольская правда

Восемь железнодорожных вагонов, груженных углем, сошли с рельсов на территории Сахалина. Как сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«По предварительным данным, 20 сентября на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 города Южно-Сахалинска произошел сход восьми вагонов с углем, опрокидывания не допущено. В результате происшествия пострадавших нет», — следует из текста сообщения.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Кроме этого, уточняется размер ущерб. При этом начаты восстановительные работы.

Напомним, что ранее в Костромской области тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов. Позднее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.