На Сахалине сошли с рельсов восьмь вагонов с углем, пострадавших нет

Восемь железнодорожных вагонов, груженных углем, сошли с рельсов на территории Сахалина. Как сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
«По предварительным данным, 20 сентября на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 города Южно-Сахалинска произошел сход восьми вагонов с углем, опрокидывания не допущено. В результате происшествия пострадавших нет», — следует из текста сообщения.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Кроме этого, уточняется размер ущерб. При этом начаты восстановительные работы.
