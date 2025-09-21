Мужчина в Барнауле избил девочку-самокатчицу, которая наехала на его спутницу

В столице Алтайского края, Барнауле, мужчина избил девочку-подростка, которая наехала на самокате на его спутницу. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщил Telegram-канал «Инцидент Барнаул» и опубликовал видео инцидента.
На кадрах видно, что подросток двигалась по тротуару на самокате и наехала на стоящую женщину. Находившийся рядом мужчина подбежал к девочке и ударил ее ногой. Потом, когда самокатчица стала уезжать, он догнал ее и опять ударил.
По факту происшествия начал проверку региональный Следственный комитет РФ.
— Зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК России «Побои», — сказано в Telegram-канале ведомства.
5 сентября сотрудники правоохранительных органов возбудили дело об административном правонарушении в отношении 20-летней девушки, которая, катаясь на самокате в Москве, сбила мать актрисы Екатерины Шпицы.
Инцидент произошел 1 сентября. Шпица рассказала, что ее мать успела увернуться и в результате получила незначительный ушиб. Но ей все равно потребовалась медпомощь. Актриса возмутилась тем, что девушка даже не извинилась, а вместо этого позировала для фото, когда пострадавшая стала зафиксировать нарушение.