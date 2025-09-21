Бывший начальник поста акцизной таможни ФТС отправился в зону СВО

В суде установлено, что с 23 декабря 2022 года по 22 марта 2023 года Алеев совместно с заместителем начальника Центрального таможенного управления ФТС России — начальником службы федеральных таможенных доходов Александром Бегловым — получил 22 тысячи долларов США от ООО «Тракер» за ускорение процедур таможенного оформления товаров народного потребления и подакцизных автомобилей, перемещаемых через Обнинский таможенный пост Калужской таможни ЦТУ ФТС России.