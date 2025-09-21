На Камчатке произошло новое землетрясение

Последние подземные толчки на Камчатке произошли 19 сентября. Тогда произошло землетрясение магнитудой 7,2. В связи с произошедшим силы экстренного реагирования региона были переведены на усиленный режим работы, а оперативные бригады начали проверку состояния жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. Подробнее — в материале URA.RU.