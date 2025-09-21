Ричмонд
На Камчатке произошло новое землетрясение

На Камчатке вновь произошло землетрясение. Магнитуда сейсмического событий составила 6,1. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН).

Согласно информации на официальном сайте службы, эпицентр подземных толчков находился примерно в 180 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Землетрясение было зафиксировано в 13:13 по местному времени (4:13 по Москве).

Последние подземные толчки на Камчатке произошли 19 сентября. Тогда произошло землетрясение магнитудой 7,2. В связи с произошедшим силы экстренного реагирования региона были переведены на усиленный режим работы, а оперативные бригады начали проверку состояния жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. Подробнее — в материале URA.RU.