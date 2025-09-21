На Сахалине сошли с рельсов восемь вагонов с углем

Сход восьми вагонов с углем произошел на железной дороге в Южно-Сахалинске.
Восемь вагонов с углем сошли с железнодорожных путей на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Авария произошла на путях необщего пользования, опрокидывания вагонов не допущено, пострадавших нет.
«На путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 г. Южно-Сахалинск Сахалинской области произошел сход восьми вагонов с углем, опрокидывание не допущено. В результате происшествия пострадавших нет», — написали в telegram-канале ведомства.
Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По информации следственного управления, сейчас проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. На месте аварии организованы восстановительные работы. Размер причиненного ущерба устанавливается.
Накануне в Амурской области на одной из платформ, где в момент инцидента находились сотрудники, произошел сход с рельсов двух вагонов с укладочным краном, задействованных в строительстве железнодорожного полотна. В результате происшествия погибло двое человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. В Тындинском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Подробнее — в материале URA.RU.