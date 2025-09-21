На Сахалине сошли с рельсов восемь вагонов с углем

Накануне в Амурской области на одной из платформ, где в момент инцидента находились сотрудники, произошел сход с рельсов двух вагонов с укладочным краном, задействованных в строительстве железнодорожного полотна. В результате происшествия погибло двое человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. В Тындинском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Подробнее — в материале URA.RU.