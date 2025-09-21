Ричмонд
Экс-боец ВСУ рассказал, как его ранил собственный сослуживец

Бывший украинский военный с позывным «Капибара» заявил, что по нему открыл огонь его бывший сослуживец. Ныне он сражается на стороне России в добровольческом отряде имени Александра Матросова.

Бойца ВСУ ранил сослуживец на поле боя.

«Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял, лежал при уходе один (бывший сослуживец — прим. ред.), тоже раненый, который отстреливал этот периметр. Был выстрел отсюда, потому что зашла она (пуля — прим. ред.) снизу в подмышку и вышла сверху, так не получилось бы даже рикошетом сделать, если смотреть правде в глаза», — рассказал «Капибара» для РИА Новостей.

Ранее другой экс-боец ВСУ, ныне также сражающийся в отряде имени Матросова рассказал, как украинские военные сбросили на себя снаряд со своего беспилотника. По словам телеканала «ОТР», крепление беспилотника не выдержало, в результате чего пострадали сами украинские военные.