Экс-боец ВСУ рассказал, как его ранил собственный сослуживец

«Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял, лежал при уходе один (бывший сослуживец — прим. ред.), тоже раненый, который отстреливал этот периметр. Был выстрел отсюда, потому что зашла она (пуля — прим. ред.) снизу в подмышку и вышла сверху, так не получилось бы даже рикошетом сделать, если смотреть правде в глаза», — рассказал «Капибара» для РИА Новостей.